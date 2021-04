Brasil aprova uso de emergência da vacina da Johnson&Johnson contra a Covid

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão regulador do Brasil, aprovou, esta quarta-feira, o uso de emergência da vacina de dose única contra a Covid-19 da Janssen, subsidiária europeia da Johnson&Johnson.

O laboratório, que já havia obtido da Anvisa os certificados de boas práticas de fabrico do imunizante, entrou com o pedido de uso de emergência em 24 de março, recebendo esta quarta-feira o aval do órgão regulador brasileiro.

O Ministério da Saúde do Brasil já tinha fechado contrato para a aquisição de 38 milhões de doses do antídoto de dose única da Janssen, a serem entregues no 3.º e no 4.º semestre deste ano, e com o valor unitário de 10 dólares (8,53 euros, no câmbio atual) por dose.