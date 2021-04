Brasil autoriza ensaio clínico de outra potencial vacina contra a Covid desenvolvida na China

O Brasil autorizou esta segunda-feira ensaios clínicos de uma potencial vacina contra a Covid-19 financiada pela empresa chinesa Sichuan Clover Biopharmaceuticals, e que será o sexto imunizante a ser testado no país.

A informação foi divulgada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão regulador de medicamentos no país, numa nota que destacou que a terceira fase da investigação do medicamento será realizada no Brasil.

"A vacina candidata (SCB-2019) é uma proteína recombinante de fusão de trímero da espícula (S) do SARS-CoV-2 [vírus que provoca a doença Covid-19] co-administrada com um adjuvante CpG 1018/Alum, em duas doses com intervalo de 22 dias entre as doses", explicou a Anvisa.