Brasil autoriza teste em humanos de nova vacina chinesa contra a Covid-19

O regulador brasileiro para a área da Saúde, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a realização no Brasil de testes clínicos em humanos de mais uma vacina contra o coronavírus.



A nova vacina, a sexta a ser autorizada a realizar esse tipo de testes no país, é a SCB-2019, da empresa farmacêutica chinesa Sichuan Clover Bioparmaceuticals.

Ao todo, deverão ser recrutados até 12 mil voluntários no Brasil para a fase 3, a última antes de o fabricante pedir o registo e autorização para aplicar o imunizante na população em larga escala. Os voluntários serão recrutados ao menos em três estados brasileiros, Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, Rio Grande do Norte, no nordeste, e Rio de Janeiro, no sudeste.

Os testes em brasileiros serão do tipo chamado de "duplo cego", em que metade dos voluntários recebe efectivamente uma dose do imunizante, enquanto a outra metade recebe um placebo, uma substância sem qualquer efeito, para comparação, sem nenhum saber o que realmente recebeu.



A SCB-2019, que ao todo será testada em 30 mil voluntários de países da América Latina, do sul da África e da Europa, quando estiver aprovada deverá ser aplicada em duas tomas, com intervalo de 22 dias entre cada uma.

No Brasil, desde janeiro já estão a ser aplicadas duas vacinas, a Coronavac, produzida em parceria pelo laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantan, de São Paulo, e a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica Astrazeneca, da Inglaterra, co-produzida também no Brasil pelo Instituto Fiocruz, do Rio de Janeiro.



Até agora foram vacinadas apenas 26 milhões de pessoas, um percentual muito pequeno numa população superior a 212 milhões de habitantes, mas esperam-se ainda para este mês de Abril as primeiras doses da vacina norte-americana da Pfizer.

A SCB-2019 foi desenvolvida a partir de uma combinação de proteínas (ou antígenos) com adjuvantes (ou potenciadores sintéticos), substância adicionada à fórmula para potencializar a resposta imunológica do organismo.No início deste mês, a Anvisa já tinha autorizado testes clínicos em humanos de outra vacina, desta feita a desenvolvida pela biofarmacêutica Medicago R&D Inc, do Canadá, em parceria com o laboratório britânico Glaxosmithkline, GSK.