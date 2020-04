Brasil chega aos 327 mortos e 8076 infetados por coronavírus

O Brasil ultrapassou nas últimas horas a barreira dos 300 mortos por Covid-19, chegando na manhã desta sexta-feira às 327 vítimas fatais pela doença provocada pelo coronavírus. O dado reflete a soma das mortes confirmadas pelo Ministério da Saúde no final da tarde de quinta-feira, 299, com os novos óbitos confirmados pelas secretarias regionais de Saúde dos 27 estados brasileiros até às 07 e 30 desta sexta-feira, 10 e 30 em Lisboa.









Os infetados por coronavírus também já romperam outra barreira estatística, a dos 8000 contágios. De acordo com o balanço divulgado no referido horário pelas secretarias regionais, o Brasil tinha a essa hora 8076 pessoas infetadas.