A vaga de calor extremo que assolou o Brasil nas últimas duas semanas fez o país atingir a temperatura mais alta da sua história, com os 44,8 graus registados no domingo na pequena cidade de Araçuaí, no interior de Minas Gerais. O recorde anterior era de 44,7 graus, registado a 21 de novembro de 2005 em Bom Jesus, no interior do estado do Piauí.









Ver comentários