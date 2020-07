Brasil chega aos dois milhões de infetados com coronavírus

Esta quinta-feira, 16 de Julho, vai ficar marcada por mais um trágico recorde negativo do Brasil na pandemia de Coronavírus, o de dois milhões de pessoas infectadas. O país também atingiu na noite de quarta-feira outra marca assustadora, a de 75 mil pessoas mortas pela doença.

No balanço mais recente da pandemia, divulgado às 8 horas locais, 12 horas em Lisboa, pelo consórcio de veículos de imprensa que monitorizam a propagação da doença em tempo quase real, o Brasil tinha nessa altura 1.972.072 infetados com Coronavírus. Faltavam, a essa hora, menos de 28 mil infetados para o país chegar aos dois milhões, mas como a média diária de novos contágios é de 40 mil, a triste marca deve ser alcançada até à noite desta quinta.

No mesmo balanço divulgado pelos veículos de imprensa, que se juntaram e criaram um portal para acompanhamento da Covid-19 no país depois de o governo Bolsonaro ter começado a ocultar dados e a fornecer números duvidosos, o Brasil tinha a essa altura 75.568 mortes provocadas pela Covid-19. Com isso, o país sul-americano consolidava o segundo lugar no mundo tanto em número de infetados quanto de pessoas mortas pela doença, atrás apenas dos Estados Unidos.

E as notícias negativas e alarmantes sobre o avanço do Coronavírus no Brasil podem estar longe de acabar. Em termos absolutos, e depois de três semanas de estabilidade e, em alguns estados, até de queda nas mortes e no número de infetados, esta semana a Covid-19 voltou a agravar-se no Brasil.

Nos três estados do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que até duas semanas atrás tinham relativamente poucos casos, o Coronavírus disparou e houve um aumento de infetados e de mortes que varia entre os 70% e os 100%. Nos estados do centro-oeste, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a explosão de casos foi ainda maior, chegando a perto de 200% e levando o sistema público de saúde ao mesmo colapso verificado em Abril e Maio em regiões como o Amazonas, Pará e Maranhão, onde a pandemia atualmente está em queda.

Nos dois estados mais populosos, São Paulo e Rio de Janeiro, que uma semana atrás tinham perspetivas de queda, a situação também mudou esta semana. Em São Paulo, onde as mortes já superaram as 18 mil, os casos de Coronavírus diminuíram na capital, a cidade de São Paulo, mas estão em aceleração descontrolada nas cidades do interior, e no Rio de Janeiro, que se aproxima das 12 mil mortes por Covid-19, apesar de não ter havido um forte aumento, os números deixaram esta semana de cair, mantendo-se numa estabilidade preocupante que frustrou a esperança de que o pior já tivesse passado.