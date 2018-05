Brasil falha metas e tem 11,5 milhões de analfabetos

No país, 7% da população com mais de 15 anos ainda não sabe ler nem escrever.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 20:47

O Brasil, que estimava erradicar totalmente o analfabetismo até 2024, não está a conseguir atingir as metas parciais determinadas e ainda tem 11,5 milhões de analfabetos. Os dados foram divulgados esta sexta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e referem-se ao ano de 2017, o último a ter todos os dados consolidados.

De acordo com o IBGE, esses 11,5 milhões de pessoas que não conseguem ler nem escrever ao menos o básico correspondem a 7% da população com mais de 15 anos. A meta estabelecida para 2015, até hoje não alcançada, era de ter nesse ano no máximo 6,5% de analfabetos.

O drama do analfabetismo, que tanto impacta negativamente na vida prática das pessoas, incide diferentemente conforme a região do país e a raça. Ainda de acordo com os números divulgados esta sexta pelo IBGE, a taxa de analfabetismo entre negros e pardos é, na média nacional, de 9,3%, bem acima da dos brancos, que fica em 4%, também na média de todo o país.

O Nordeste brasileiro é onde o analfabetismo mais se faz sentir, surgindo com 14,5% da população. Bem acima da segunda região mais afectada, a Norte, onde o índice de analfabetos ficou em 8%.

E entre as pessoas com mais idade, a diferença entre o Nordeste e o resto do Brasil é ainda mais gritante. Enquanto no Nordeste 38,6% das pessoas com mais de 60 anos não conseguem ler nem escrever ao menos um bilhete curto e simples, no Sudeste, a região mais desenvolvida do país, a taxa cai para 10% entre pessoas da mesma faixa etária.

O Brasil até está a conseguir reduzir o analfabetismo, mas a um ritmo desesperantemente lento. De 2016 para 2017, mais uma vez de acordo com o IBGE, o país baixou a taxa de analfabetismo mas apenas 0,2%, passando de 7,2% para os 7% computados pelo instituto no levantamento agora divulgado. (FIM).