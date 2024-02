Brasil inicia reunião do G20 com apelos à "redução das tensões internacionais"

A reunião dos chefes da diplomacia das 20 maiores economias do mundo começou esta quarta-feira com o apelo do Brasil à paz e cooperação e pelo papel que o G20 deve ter na "redução das tensões internacionais".

"Na nossa visão, o G20 pode e deve desempenhar um papel fundamental para a redução das tensões internacionais, bem como um avanço da agenda de desenvolvimento sustentável", afirmou o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, no discurso de abertura da reunião na cidade brasileira do Rio de Janeiro.

O chefe da diplomacia brasileiro, país que assumiu a presidência do G20 em 1 de dezembro de 2023, afirmou não ser "aceitável que o mundo ultrapasse a marca de 2 biliões de dólares em gastos militares, enquanto os programas de ajuda e assistência ao desenvolvimento arrecadam apenas 60 mil milhões de dólares no total, equivalente a menos de 3% dos gastos com Defesa".