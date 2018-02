Brasil pede extradição de traficante de armas preso nos Estados Unidos

Barbieri é descrito pela polícia como "o maior traficante internacional de armas para o Brasil".

Por Lusa | 25.02.18

O Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil revelou este domingo que solicitou ao governo dos Estados Unidos a extradição do traficante de armas Frederik Barbieri, preso no sábado pelo Serviço de Imigração e Alfândegas norte-americano.

Brasileiro radicado nos Estados Unidos, Barbieri foi preso na sua casa, na Flórida, pelo Serviço de Imigração e Alfândegas, que confiscou ainda uma carga de 40 armas que tinha o Brasil como destino final.

Barbieri é descrito pela polícia brasileira como "o maior traficante internacional de armas para o Brasil", sendo apontado como o principal fornecedor dos grupos de traficantes que dominam as favelas do Rio de Janeiro.