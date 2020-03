Brasil sobe de 121 para 200 casos de coronavírus em 24 horas

O Brasil registou um aumento de 79 casos confirmados de Coronavírus em apenas 24 horas, de sábado para domingo, mostrando que a doença se alastra pelo país a uma velocidade cada vez maior. Os dados foram revelados no final da tarde de domingo através do relatório diário do Ministério da Saúde.



De acordo com o novo levantamento do órgão, o Brasil chegou este domingo a preocupantes 200 casos de Coronavírus, e os contágios atingiram estados onde até agora havia apenas casos suspeitos. Um dia antes, no sábado, os casos confirmados eram 121.

São Paulo continua a ser a região brasileira com mais casos confirmados, 136, o que representa 78% de todos os casos no Brasil. Em segundo lugar surge o Rio de Janeiro, com 24 casos confirmados.

Na nova atualização feita este domingo, os casos suspeitos, que ainda necessitam de análise para serem confirmados ou afastados, subiram para 1913. Os casos já analisados e descartados também aumentaram, tendo passado para 1486.

Não obstante a vaga de críticas e de protestos por isso, o governo do presidente Jair Bolsonaro, à exceção do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que faz o que lhe permitem, continua aparentemente indiferente ao aumento da pandemia no país, recusando adotar medidas restritivas a nível nacional. O próprio presidente violou este domingo a quarentena em que estava desde que seis assessores foram diagnosticados com a doença, e participou em Brasília num ato contra o Congresso e o Supremo Tribunal, tendo apertado as mãos de muitos simpatizantes.

Já estados e cidades por todo o país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, e cidades como Salvador, na Bahia, e Campinas, em São Paulo decretaram medidas restritivas por conta própria, como o encerramento de escolas e a proibição de eventos com mais de 500 pessoas, entre outras.

Por decisão de uma juíza, o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, no interior de São Paulo, suspendeu todas as missas e outras cerimónias que reunam grande número de pessoas. No futebol, em várias cidades, como São Paulo e Rio, os jogos de futebol e outros eventos desportivos deste fim de semana decorreram com os portões fechados, sem público, e a Confederação Brasileira de Futebol suspendeu os campeonatos nacionais, deixando a decisão sobre os regionais para a federação de cada estado.