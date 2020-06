Brasil supera o Reino Unido e torna-se no segundo país do Mundo com mais mortes por Covid-19

Novo epicentro mundial da pandemia de Coronavírus, estando a bater a cada semana novos recordes trágicos de número de mortos e de infectados, o Brasil atingiu uma nova marca negativa, tornando-se o segundo país do mundo onde a Covid-19 mais matou. Esta sexta-feira, de acordo tanto com os dados avançados pelo Ministério da Saúde brasileiro quanto pelo consórcio de veículos de imprensa que criaram um portal exclusivo para acompanhamento da pandemia, o Brasil ultrapassou o Reino Unido, até agora segundo colocado em vítimas fatais da Covid-19 no mundo, e ficou atrás apenas dos EUA.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tinha no final desta sexta-feira 41.828 mortes por Covid-19 oficialmente confirmadas, enquanto o portal da imprensa avançava um pouco mais, 41.901 vítimas fatais pela doença. Os números informados pelas duas fontes são superiores aos registados oficialmente no mesmo dia no Reino Unido, que, segundo o levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins, de Baltimore, nos Estados Unidos, tinha 41.568 óbitos provocados pelo Coronavírus, perdendo Brasil e Reino Unido apenas para os EUA, que nessa altura já tinham superado as 114 mil mortes.

Com essa subida de posição, que ninguém queria, no que respeita a mortes, o Brasil passou a ser segundo colocado no mundo tanto na questão de vítimas fatais quanto no número de pessoas infetadas pelo novo Coronavírus, perdendo mais uma vez somente para os EUA. De acordo com os dados avançados pelo portal da imprensa para acompanhar a propagação da pandemia pelo país, o Brasil tinha, também no final desta sexta-feira, 829.902 pessoas infetadas pelo Coronavírus distribuídas pelos 27 estados brasileiros, com especial incidência em São Paulo e Rio de Janeiro, os dois estados com maiores números absolutos, mas também com um elevado grau de contágios e de óbitos no Amazonas, Pernambuco, Pará e Ceará.

Contrariando todas as recomendações médicas mas pressionados pelo negacionista Jair Bolsonaro e por entidades representativas do empresariado, alguns estados brasileiros começaram a flexibilizar as medidas de quarentena adotadas em Março, mas em alguns casos não foi uma medida acertada, tal como os especialistas alertaram. Em Goiás, que estava relativamente tranquilo quanto à pandemia, após a reabertura os casos de Coronavírus dispararam mais de 600%, situação parecida ao que ocorreu nos estados de Mato Grosso e de Minas Gerais, e cidades de vários outros estados que experimentaram uma reabertura extemporânea já estão a estudar voltar ao modelo mais restritivo depois de um forte aumento de novos infectados.