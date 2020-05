Brasil tem mais de 91 mil infetados com coronavírus. Confirmados mais de 6 mil casos em 24 horas

O Brasil passou esta sexta-feira dos 91 mil casos de coronavírus, registando oficialmente 91.589 pessoas infectadas, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde do país. De quinta para sexta, foram confirmados 6209 novos casos.

Com a confirmação esta sexta-feira de 428 novas mortes pela Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus, o Brasil atingiu a marca de 6329 pessoas mortas durante a pandemia. Foi o quinto dia consecutivo em que o número de mortos pela Covid-19 superou os 400, evidenciando que a doença está muito longe de reduzir o seu ímpeto de letalidade.

São Paulo continua a ser o estado com mais casos de coronavírus oficialmente confirmados, 30.374. Nas posições seguintes surgem o Rio de Janeiro, com 10.166, Ceará, com 7879, Pernambuco, com 7334, e Amazonas, com 5723 infetados.

Em relação ao número de pessoas mortas pelo agravamento da Covid-19 que as acometeu, São Paulo também está na liderança, com 2511 vítimas fatais. Depois, o boletim epidemiológico desta sexta-feira mostra o Rio de Janeiro, com 921, Pernambuco, com 603, Ceará, com 505, e Amazonas, com 476 pessoas mortas.