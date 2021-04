Brasil ultrapassa as 350 mil mortes por Covid-19

O Brasil, onde a pandemia de coronavírus continua fora de controlo, ultrapassou na noite deste sábado a marca de 350 mil vidas perdidas para a Covid-19. Os dados foram divulgados às 20h00 brasileiras, 00h00 de sábado para domingo em Portugal, pelo consórcio de veículos de imprensa que acompanha os números da pandemia dia a dia.

A essa hora, de acordo com os dados coletados pelo consórcio junto às secretarias de Saúde dos 27 estados brasileiros, o país registava 351.469 mortes pela doença desde o início da pandemia, em 26 de Fevereiro do ano passado. Chegou-se a esse dramático número depois de serem contabilizados mais 2535 novos óbitos provocados pela Covid-19 nas últimas 24 horas, um número elevado mas que não reflete a realidade, pois aos fins de semana vários estados não reportam os dados, que ficam acumulados para a semana seguinte.

Com esses novos óbitos, o Brasil chegou a 3025 mortes diárias pela média móvel, que representa todas as mortes confirmadas em uma semana e divididas por sete exatamente para atenuar as oscilações aos fins de semana. Esta média representa um aumento de 16% na média de óbitos em relação a duas semanas atrás, quando o número de mortes diárias já era elevado.

No que respeita a contágios pelo coronavírus desde o início da pandemia no país, o Brasil atingiu, também na noite deste sábado, o impressionante total de 13.443.684 pessoas infetadas. Por tudo isso, hospitais públicos e privados de todo o Brasil enfrentam uma situação de caos, com taxas médias de ocupação de camas de cuidados intensivos acima dos 90% em 22 dos 27 estados brasileiros, e com dezenas de grandes unidades hospitalares já com 100%, não tendo condições de acolher mais nenhum doente e obrigando quem precisa de cuidados a fazer peregrinações de muitas horas em ambulâncias à procura de uma vaga.