Brasil volta a ter mais de mil mortes por Covid-19 em 24 horas

O Brasil, que desde o início deste ano é novamente um dos epicentros da pandemia de coronavírus no mundo, voltou a registar mais de mil mortes por Covid-19 em 24 horas. Os dados foram divulgados na noite de sexta-feira pelo consórcio de imprensa que monitoriza a pandemia através dos dados fornecidos pelas secretarias de saúde dos 27 estados brasileiros.

Nas últimas 24 horas, o país teve 1074 óbitos em decorrência da doença, que até dezembro, quando tudo parecia já controlado no Brasil, matava diariamente somente algumas dezenas de pessoas, um número ainda grave, pois tratam-se de vidas humanas, mas muito aquém da tragédia diária que se vive hoje, com o alcance da variante Ómicron. A última vez que o Brasil tinha confirmado mais de mil vidas perdidas em 24 horas foi a 19 de agosto de 2021, quando ocorreram 1 030 mortes.

Com este novo massacre de cidadãos inocentes, a média de mortes por Covid-19 ficou em 732 a cada dia, um aumento de 160% em relação há 14 dias. Desde o início da pandemia de Coronavírus no Brasil, em fevereiro de 2020, o país já confirmou oficialmente 631 069 vidas perdidas para a Covid-19.

No mesmo período de 24 horas divulgado esta sexta, o Brasil confirmou 219 298 novas infeções, totalizando agora o número de 26 319 033 pessoas que contraíram o vírus. Pela primeira vez desde meados do ano passado, esta sexta-feira, todos os estados brasileiros estavam com tendência de alta para mortes e infeções provocadas pela Covid-19, que está a atingir pessoas não vacinadas ou que não completaram o esquema vacinal, que somam cerca de 90% dos internados em todo o país, mas também pessoas já vacinadas mas que sofrem de doenças pré-existentes graves ou baixa imunidade.