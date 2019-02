Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Secretário de estado do governo de Theresa May demite-se após possível adiamento de acordo

15:24

Um secretário de estado do governo de Theresa May demitiu-se após a primeira-ministra do Reino Unido ter falado na possibilidade do acordo 'Brexit' ser adiado.



Esta já não é a primeira desistência no governo de May. Desta vez é George Eustice, ministro da Agricultura, que sai em protesto relativamente à extensão do artigo 50, segundo avança o The Guardian.



"Quero estar livre para participar no debate, mas renuncio com muita tristeza", disse Eustice, de acordo com a mesma fonte.