Acordo de Saída do Brexit votado pela terceira vez mas sem declaração política sobre futuro

Leadsom encorajou "todos os deputados" a apoiar May e garantir que saída a UE no dia 22 de maio de forma ordenada.

Por Lusa | 17:32

O governo britânico vai submeter o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia ao parlamento pela terceira vez, agora sem a declaração política sobre as relações futuras, anunciou esta quinta-feira a ministra responsável pelos Assuntos Parlamentares, Andrea Leadsom.

"Como disse hoje na Câmara, a União Europeia só vai concordar com uma prorrogação até 22 de maio se o Acordo de Saída for aprovado esta semana. A moção de amanhã [sexta-feira] dá ao Parlamento a oportunidade de garantir essa extensão", disse.

Leadsom, que determinou que o debate terá lugar entre as 09h30 e as 14h30 horas, encorajou "todos os deputados a apoiá-la e garantir que saímos a UE no dia 22 de maio, dando às pessoas e empresas a certeza de que precisam".