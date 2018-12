Parlamento britânico aprova moção que acusa Governo de desrespeito

Um total de 311 deputados, contra 293, votou a favor da moção contra o executivo da primeira-ministra Theresa May.

Por Lusa | 17:50

A Câmara dos Comuns britânica aprovou esta terça-feira uma moção que acusa o Governo de "desrespeito ao parlamento" por não ter divulgado o parecer jurídico completo sobre o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit').

Numa decisão sem precedentes, um total de 311 deputados, contra 293, votou a favor da moção contra o executivo da primeira-ministra Theresa May, por considerar insuficiente o relatório resumido apresentado ao parlamento pelo procurador-geral do Estado, Geoffrey Cox, sobretudo relativamente à solução para a Irlanda do Norte.

Na segunda-feira, o procurador-geral divulgou um resumo de 43 páginas desse parecer legal e respondeu a perguntas dos deputados no parlamento, onde justificou a decisão explicando que o documento completo deveria permanecer confidencial para não "prejudicar o interesse público".