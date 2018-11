Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brexit é ruinoso para os britânicos

Governo defende que acordo menos mau é o de May.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:44

A somente quatro meses de o Reino Unido deixar a União Europeia (UE), o governo britânico admitiu esta quarta-feira, pela primeira vez, que nenhum acordo de Brexit será economicamente tão vantajoso para o Reino Unido como permanecer na UE.



Mas o acordo menos mau, segundo o ministro das Finanças, é o da primeira-ministra Theresa May.



Philip Hammond divulgou um relatório de 83 páginas em que se detalha que o Brexit de May pode provocar, em 15 anos, uma quebra de 2,1% na economia britânica, mas uma saída sem acordo, defendida por eurocéticos radicais, custaria uma perda de até 7,7%.



Tendo em conta que muitos britânicos aprovaram o Brexit por medo da imigração, é curioso verificar que o efeito para a economia britânica será mais dramático se no futuro não houver imigração da UE para o Reino Unido: quebra de 3,9% no Brexit de May e de 9,3% no caso de uma saída sem acordo.