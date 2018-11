Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estimativa avança que Reino Unido vai perder 169 mil milhões de euros se sair da UE sem acordo

País vai sair da União Europeia a 29 de março de 2019, período de transição que durará até ao final de 2020.

Por Lusa | 09:46

O Reino Unido pode perder 150 mil milhões de libras (169 mil milhões de euros) na sua produção económica em 15 anos se o país sair da União Europeia (UE) sem acordo, noticiou esta quarta-feira o jornal The Daily Telegraph.



O diário britânico divulgou as estimativas do Tesouro britânico, informações reveladas antes de o Banco da Inglaterra publicar esta quarta-feira a análise sobre o impacto económico do acordo do 'Brexit', negociado pelo Governo britânico e aprovado pelos 27 Estados-membros da UE no último domingo.



Segundo o jornal, o plano do 'Brexit' defendido pela primeira-ministra britânica conservadora Theresa May, custaria uma perda de produção de 40 mil milhões de libras (45 mil milhões de euros) no mesmo período.



A análise do Tesouro afirma que com o acordo de Theresa May, o Produto Interno Bruto (PIB) britânico ficaria entre 1% e 2% menor em 15 anos do que em relação ao valor obtido se permanecesse na UE, em comparação com os 7,5% no caso de Londres sair do bloco sem acordo.



O Banco de Inglaterra indicou que irá publicar a análise para dar tempo ao Parlamento para avaliar os dados antes de 11 de dezembro, data em que a Câmara dos Comuns vai votar o acordo do 'Brexit', negociado entre Londres e Bruxelas durante 18 meses.



Vários deputados conservadores eurocéticos, o Partido Trabalhista e o Partido Unionista Democrático (DUP) da Irlanda do Norte já manifestaram a sua oposição e espera-se que votem contra o acordo na Câmara dos Comuns a 11 de dezembro.



O Reino Unido vai sair da UE em 29 de março de 2019, quando começará um período de transição que durará até ao final de 2020 e durante o qual ambas as partes esperam negociar o futuro relacionamento comercial e de segurança.