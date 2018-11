Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministro de May avisa que é "fantasioso" acreditar que a UE estará disposta a renegociar o 'Brexit'

David Lidington diz que não haverá outro acordo para a saída do Reino Unido e diz que os deputados têm de escolher partindo desse pressuposto.

09:59

O ministro David Lidington, um dos mais próximo apoiantes de Theresa May, avisou esta terça-feira os deputados de que as hipóteses de a União Europeia aceitar renegociar a saída do Reino Unido, caso o acordo alcançado seja recusado, são nulas.



"Há um pouco de pensamento fantasioso da parte de algumas pessoas de que uma preferência expressa por políticos do Reino Unido possam levar, de alguma forma, a um plano alternativo". Em entrevista à BBC, o governante diz que não há plano B caso o parlamento britânico recuse o acordo conseguido por Theresa May para a saída do Reino Unido da União Europeia.



"Há uma escolha binária para a Casa dos Comuns [a câmara baixa do parlamento britânico]: podem aceitar o acordo que está na mesa, que é um compromisso mas que eu acredito ser um bom compromisso para os nossos interesses nacionais, ou podem deitá-lo abaixo. Os 27 membros da UE deixaram bem claro que não vão reabrir este pacote", diz o ministro.



Theresa May tem de fazer aprovar o acordo do 'Brexit' no Parlamento, mas os anunciados votos contra da oposição e de grande parte dos deputados do seu próprio Partido Conservador ameaçam que o plano seja votado ao fracasso. A votação está prevista para 11 de dezembro, no parlamento.