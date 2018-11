May afirma que acordo do Brexit cumpre referendo britânico

Primeira-ministra do país espera que seja aprovado pelo Parlamento ainda antes do Natal.

Por Lusa | 13:02

A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse este domingo que o acordo alcançado com os 27 Estados-membros da União Europeia (UE) honra o referendo, o país e espera que seja aprovado pelo Parlamento britânico ainda antes do Natal.

"É um bom negócio para todo o Reino Unido, cumpre com o que foi referendado e com outras questões como o controlo das fronteiras e protege a nossa segurança", disse May, em conferência de imprensa, acrescentado que vai defendê-lo perante os membros do Parlamento britânico.

A primeira-ministra britânica adiantou esperar que o Parlamento vote o "bom acordo" hoje alcançado ainda antes do natal e depois de um "debate crucial", reiterando as palavras do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, de que este é o único acordo possível.