Conselho Europeu aprova acordo do Brexit

Já o presidente da União Europeia, Jean-Claude Juncker, declarou, à entrada para a reunião: "Este é o acordo", acrescentando ainda que este era "um dia triste" e que o Brexit era uma "tragédia" pesada para os dois lados.

A reunião dos líderes europeus para a aprovação do documento com cerca de 600 páginas demorou menos de uma hora.

Em declarações à saída da sala de reuniões, em Bruxelas, a presidente da Lituânia afirmou: "Apoiamos o acordo do Brexit, mas o processo da saída do Reino Unido está longe de acabar".



O Reino Unido é o primeiro país a sair do bloco comunitário desde a sua fundação, instituída pelo Tratado de Roma em 1957, tendo sido também o primeiro a juntar-se aos seis fundadores, em 1973.



Donald Tusk, o líder do Conselho Europeu, confirmou que os líderes dos 27 países-membro da União Europeia aprovaram o acordo do Brexit, assinado com a primeira-ministra britânica Theresa May.A confirmação de Tusk foi feita através da sua conta oficial na rede social Twitter: "A Europa a 27 apoiou o Acordo de Saída e a Declaração Política das relações futuras entre o Reino Unido e Brexit"."O Conselho Europeu endossa o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia [...]. Nessa premissa, o Conselho Europeu convida a Comissão, o Parlamento Europeu, e o Conselho a empreenderem os passos necessários para assegurar que o acordo entra em vigor a 30 de março de 2019, para garantir uma saída ordenada", lê-se nas conclusões da cimeira extraordinária de hoje.Os 27 aprovaram também a declaração política que estabelece os parâmetros da relação futura entre a UE e Londres."O Conselho Europeu reafirma a determinação da UE de manter uma parceria o mais próxima possível com o Reino Unido, em linha com a declaração política. A abordagem da União continuará a ser definida pelas posições e princípios previamente definidos pelo Conselho Europeu", acrescenta o texto.À entrada para o Conselho Europeu extraordinário sobre o Artigo 50, esta manhã em Bruxelas, o primeiro-ministro português, António Costa, lamentou a saída do Reino Unido, mas elogiou a "solução de compromisso" encontrada pelos negociadores de ambos os lados.