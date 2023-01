Brit Awards nomeia apenas homens para a categoria de artista do ano

Os nomeados para o prémio de artista do ano para o Brit Awards de 2022 são todos do sexo masculino, depois de os organizadores terem decidido tornar a categoria neutra em termos de género.

Até aqui era atribuído um prémio à melhor artista feminina e outro ao melhor artista masculino. No entanto, no ano passado, passou a haver um único prémio para homenagear artistas "independentemente do género.

De acordo com o Telegraph, Stormzy, Harry Styles, George Ezra, Fred e Central Cee são os cantores nomeados para o prémio.

Na categoria de melhor álbum também são os homens a dominar, sendo Wet Leg a única mulher entre os nomeados.