Britânica diz ter sofrido reação à vacina contra a Covid-19 que lhe rebentou veias e a deixou numa cadeira de rodas

A jovem britânica Courtney Keating diz ter sofrido uma reação rara à vacina contra a Covid-19. As pernas, costas e braços da mulher ficaram ensanguentadas e cheias de marcas, depois de as veias rebentarem. A mulher chegou a ficar presa a uma cadeira de rodas.

"As minhas veias e células sanguíneas estouraram e sangravam sob a pele. Não consegui andar por mais de um mês, porque atacou os nervos e as articulações das minhas pernas", afirma Courtney numa publicação da rede social Facebook, citada pelo The Sun.

A mulher ficou internada por um mês no hospital, e passados dois meses afirma que ainda não consegue caminhar: "Fiquei na cadeira de rodas por mais de um mês e então comecei a aprender a andar novamente com uma estrutura (…) quase 2 meses depois eu ainda não sou capaz de andar corretamente nem de fazer as atividades normais que costumava fazer e a erupção ainda não desapareceu totalmente", revela.

Na mesma publicação, Courtney confessa que os médicos lhe disseram que se não tivesse ido com urgência ao hospital, não sobreviveria: "Fiquei no hospital por um mês e disseram-me que se não fosse para o hospital, quando o fizesse, seria fatal".

De acordo com os dados apurados pelo The Sun, até 16 de junho de 2021 houve mais de 284 mil reações adversas relacionadas com a toma das vacinas Pfizer, AstraZeneca e Moderna no Reino Unido. Em Portugal, os últimos dados do Infarmed apontam para registo de 7500 suspeitas de reações adversas à vacina.