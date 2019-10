Britânico ganha 190 milhões e bate recorde do maior prémio de sempre do Euromilhões

Um britânico fez história esta terça-feira ao ganhar o maior prémio do Euromilhões de sempre. O vencedor conseguiu acertar os cinco números e recebeu um prémio no valor de 190 milhões de euros.

Este jackpot bate o recorde de maior prémio de sempre que era detido por Colin e Chris Weir, da Escócia, que ganharam quase 180 milhões em 2011.

Segundo o operador nacional do Grupo Camelot, este ano já houve quatro vencedores do jackpot no Reino Unido, que receberam no total cerca de 390 milhões de euros.



Os números vencedores foram o 7, 10, 15, 44, 49 e as estrelas 3 e 12.

A National Lottery Winners Advisors oferecem o seu apoio e orientação ao novo vencedor no início desta nova aventura.