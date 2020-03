Bruxelas propõe "restrição temporária de todos os voos não imprescindíveis para a UE”

A União Europeia decidiu alargar ao conjunto dos 27 Estados-membros uma medida que vinha sendo adotada por cada vez mais países europeus e que consiste no encerramento do espaço aéreo comunitário a todos os voos que não sejam considerados essenciais.



Em conferência de imprensa realizada ao início da tarde no seguimento de uma videoconferência com os líderes do G7 (conjunto das sete maiores economias mundiais), a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, explicou que o órgão executivo da UE vai propor a "introdução de uma restrição temporária de todos os voos não imprescindíveis" para o espaço comunitário, adiantando que a proposta assenta numa restrição por um "período inicial de 30 dias".

