Buddy: o bezerro que acha que é um cão depois de ser 'adotado' por uma cadela

Um bezerro, que foi resgatado e criado por uma família de criadores de pastores alemães, acredita que é um cão. O animal foi acolhido e criado por uma cadela após a mãe do animal ter morrido ao ficar presa perto da fazenda do casal em Nova Gales do Sul, na Austrália.

Buddy foi acolhido pelo casal e desde então adotado como filho por Bada, uma pastor alemão de dois anos e meio, que deu à luz recentemente uma ninhada de 11 filhotes.

O bezerro, agora com seis semanais, já adotou alguns hábitos caninos, incluindo abanar a 'cauda' de emoção, perseguir os irmãos e dormir a sesta.

Segundo Coral Algie, a criadora de pastores alemães, "Bada adotou Buddy como o filhote número 12". A mulher, revelou ao jornal britânico Mirror que Buddy não se vê como um bezerro.

O casal contou ainda que Bada cuida do bezerro da mesma forma que cuida dos filhos: lambe-o, limpa-lhe os olhos e está constantemente com ele.

Apesar de já fazer parte da família, a casa ainda é um campo proibido para Buddy. Como tal, dorme na varanda da casa.