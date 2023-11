Buscas no Consulado de Portugal no Rio de Janeiro por suspeita de corrupção na obtenção de vistos

As buscas das autoridades brasileiras e portuguesas no Consulado-Geral de Portugal no Rio de Janeiro, num caso de suspeita de corrupção relacionado com a obtenção de vistos, ocorreram na "sequência de denúncias de utentes", disse a Embaixada.

Numa nota, a Embaixada de Portugal no Brasil confirmou estar a decorrer uma investigação ao Consulado-Geral de Portugal no Rio de Janeiro, "que resulta de um inquérito da Inspeção-Geral Diplomática e Consular (IGDC) do Ministério dos Negócios Estrangeiros"(MNE).

Esta investigação "ocorreu na sequência de denúncias de utentes", detalhou a diplomacia portuguesa no Brasil.