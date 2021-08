Cabo Verde deteta quatro casos da variante Delta e pede reforço da prevenção

Cabo Verde detetou quatro casos da variante Delta do novo coronavírus na ilha de Santiago, após análises no Senegal, informou hoje o diretor nacional de Saúde, que pediu o reforço das medidas de prevenção para evitar contágio.

"Cabo Verde recebeu o último relatório do Instituto Pasteur de Dakar a dar conta das amostras que foram enviadas ultimamente para a sequenciação genómica e foram identificadas quatro amostras com a variante Delta", informou Jorge Noel Barreto, na habitual conferência de imprensa semana para o ponto de situação da pandemia no país.

Segundo o mesmo responsável, os quatro casos foram detetados na ilha de Santiago e são resultados de 16 amostras enviadas para aquele país.