Calor extremo provoca matança de golfinhos cor-de-rosa na Amazónia

A vaga de calor extremo que atingiu o Brasil e tem sido particularmente intensa na Amazónia, está a provocar uma trágica matança de Botos, os lendários golfinhos de água doce originários dos rios daquela floresta. Somente desde quinta-feira passada, 110 botos cor-de-rosa, a espécie mais famosa e também a mais ameaçada, já foram encontrados mortos num único lago da região, o Lago Tefé, no município do mesmo nome, no norte do estado do Amazonas.

Pesquisadores do Instituto Mamirauá, que tem sede em Tefé, do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, e voluntários ambientais até de outros países estão a fazer um esforço conjunto para tentar salvar o maior número possível desses mamíferos. Os voluntários percorrem o lago e tentam tirar botos presos em águas rasas e extremamente quentes e levá-los para partes do lago ou dos rios próximos onde existe maior volume de águas e a temperatura não é tão elevada.

No Lago Tefé, formado pela confluência dos normalmente caudalosos Rio Tefé e Solimões, nunca tinha sido constatada uma mortandade tão elevada destes animais, símbolos da Amazónia. Um boto cor-de-rosa pode atingir até 2,5 metros de comprimento e pesar até 185 quilos, o que os torna presas fáceis do calor extremo, que tem provocado uma seca nunca antes vista nos rios e nos lagos da Amazónia e os deixa presos até à morte em pequenos bolsões de água a ferver que se formam quando a seca reduz o caudal dos rios e faz aparecer bancos de areia.

Medições feitas nos últimos dias pelos ambientalistas mostraram que a temperatura da água no Lago Tefé tem sido em média de 40 graus, muito acima do normal e do que os peixes e mamíferos conseguem suportar. A mortandade dos golfinhos amazónicos no Lago Tefé foi facilmente constatada porque há entidades ambientais nas suas margens, mas teme-se que por toda a Amazónia esteja a ocorrer o mesmo fenómeno, que pode ter consequências ainda maiores, pois os meteorologistas prevêem que a seca extrema provocada pelo fenómeno climático El Niño se agrave ainda mais e dure pelo menos até Janeiro do próximo ano.