Rio de Janeiro atinge calor extremo de 46 graus durante a manhã

A cidade brasileira do Rio de Janeiro atingiu na manhã desta quarta-feira 46 graus de sensação térmica, e deve ultrapassar os 50 ao longo do dia. Sensação térmica é aquilo que as pessoas realmente sentem no corpo, independentemente do que os termómetros marcam.

O sufocante calor de exatos 46,7 graus foi registado às 10 horas desta manhã, 14 horas em Lisboa, em Guaratiba, na zona oeste da cidade. Em outros pontos do Rio, a sensação térmica variava nesse horário entre os quase 47 e 42 graus.

A essa hora, a temperatura oficial média na cidade, medida pelo sistema do Centro de Operações do Rio de Janeiro, era de 38 graus, medição feita em ambientes com sombra. Segundo o Centro de Operações, a temperatura pode atingir 43 graus, fazendo a sensação térmica ultrapassar os 50, por isso as autoridades locais emitiram um alerta à população para que se proteja e evite exposição desnecessária ao sol.

Em São Paulo, a temperatura oficial deve ficar esta quarta-feira nos mesmos 37 graus de ontem, mas com uma sensação térmica muito maior, até porque a gigantesca cidade é repleta de enormes edifícios e tem boa parte dos rios canalizados sob o asfalto das suas avenidas. Por todo o Brasil, cidades registam temperaturas acima dos 40 graus, chegando aos 44 nos estados do centro-oeste, já normalmente mais quentes, no que, avançam os meteorologistas e todos esperam, seja o último dia da vaga de calor extremo que atinge o Brasil desde o passado dia 18.