Para quem gosta de praia (ou de piscina), os próximos dias prometem ser de animação, com uma onda de calor em Portugal continental, acompanhada de noites tropicais - no Algarve, as mínimas à noite poderão ser de 25 graus. Pelo menos até quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê temperaturas elevadas, com máximas acima dos 30 graus em todo o território continental, e com noites com mínimas de 20 graus no Centro e Sul do País.









