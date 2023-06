Vêm aí dias de calor tórrido. Saiba como se proteger

A partir desta quinta-feira as temperaturas vão subir e os termómetros podem vir a atingir os 42 graus. O São João chega com o tempo quente e é importante manter-se protegido. São estes os conselhos que deve ter em conta:- Beba água ou sumo de fruta natural, mesmo sem sede, e evite o consumo de bebidas alcoólicas- Faça refeições frias, leves e coma mais vezes ao dia- Use roupa larga, chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção UVA e UVB- Mantenha-se em locais frescos e arejados, pelo menos 2 a 3 horas por dia- Evite a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas- Utilize protetor solar com fator igual ou superior a 30 e renove a sua aplicação- Evite atividades que exijam grandes esforços físicos, especialmente no exterior- Se trabalhar no exterior, hidrate-se frequentemente e esteja sempre acompanhado- Escolha as horas de menor calor para viajar de carro e não permaneça dentro de viaturas estacionadas e expostas ao sol- Se está grávida modere a atividade física, evite a exposição direta ao sol e ingira líquidos- As crianças devem beber frequentemente água ou sumos de fruta natural. Os menores de seis meses não devem apanhar sol- Especial atenção aos idosos e a pessoas que vivam isoladas. Mantenha-as hidratadas e em ambiente fresco- Se é doente crónico, está sujeito a terapêuticas ou tem dietas específicas, siga os conselhos do seu médico ou SNS24- No período de maior calor, corra as persianas. À noite, deixe que o ar circule pela casa- Informe-se quanto às previsões do estado do tempo