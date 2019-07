Câmara perdida capta as últimas imagens dos alpinistas que morreram nos Himalaias

As autoridades indianas partilharam um vídeo que mostra os últimos momentos de uma equipa de oito alpinistas cujos corpos foram recuperados nas montanhas dos Himalaias.

Os elementos do grupo morreram em maio enquanto subiam os Himalaias.

O vídeo agora divulgado, com cerca de dois minutos, mostra quatro cidadãos do Reino Unido, dois americanos, um homem indiano e um australiano, a caminharem lentamente.

Nas imagens partilhadas pela Polícia de Fronteira Indo-Tibetana esta segunda-feira, é possível ver os oito elementos do grupo ainda juntos.





Last visuals of the mountaineers' team near the summit on unnamed peak near the #NandaDevi east. ITBP search team of mountaineers found the memory video device at 19K ft while they were searching the area where bodies were spotted. pic.twitter.com/0BI87MEA8Y