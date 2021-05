Camião dos bombeiros despista-se e atravessa prédio em Filadélfia

Quatro bombeiros e um civil ficaram feridos, na quinta-feira, quando os operacionais tentaram escapar a um acidente de viação e acabaram por embater com o camião num edifício no norte de Filadélfia, Estados Unidos da América.





#BREAKING #USA #PHILADELPHIA FIRE TRUCK RAMS INTO A BUILDING IN PHILADELPHIA 4 firefighters, civilian injured after fire truck rams into a building in Philadelphia. Via Raw Alerts #BreakingNews #Flash #Video #PHL #Philly pic.twitter.com/RF7FBQnaNL

O acidente ocorreu quando os bombeiros respondiam a um incêndio numa habitação. Segundo testemunhas citadas pelo "6 abc", o veículo dos bombeiros seguia em marcha de urgência, com luzes e sirenes ligadas, quando um carro atravessou um cruzamento e os bombeiros tentaram desviar-se, não conseguindo evitar embater na viatura. O camião dos bombeiros terá então colidido também com outro camião e acabado por chocar contra o prédio.







#Breaking - @PhillyFireDept Engine crashes into a building at 7th and Girard Ave. No word on injuries or entrapments as the fire truck is well into the building. @6abc Chopper is over the scene. pic.twitter.com/VHiTFqdqBX