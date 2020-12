Campa de bebé vandalizada depois de mãe deixar presentes para o filho no Natal

Segundo o jornal "Mirror", a mulher recebeu um telefonema sobre o ato de vandalismo, que incluiu garrafas partidas e latas de cerveja deixadas no túmulo da criança, que morreu uma hora depois de nascer, a 28 de agosto de 2001.



Esta não é, no entanto, a primeira vez que retiram objetos da campa de Cameron. Por isso mesmo, Marie pretende que sejam instaladas câmaras de videovigilância no Children's Garden do Oxbridge Cemetery, para evitar novos atos de vandalismo.



"O Natal já é difícil o suficiente sem ter que lidar com isto", lamentou a mãe em entrevista ao jornal britânico.

As autoridades estão agora a investigar o caso.