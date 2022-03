Canais russos perdem audiência após restrições de plataformas mundiais

"Publicações no Facebook de RT e Sputnik tiveram mais de cinco milhões de 'gostos', partilhas e comentários de 22 a 26 de fevereiro, muito mais do que o normal.

No YouTube, os vídeos foram assistidos 73 milhões de vezes", revelou o jornal norte-americano.





O Youtube bloqueou, a nível global, uma série de canais apoiados pelo estado russo, devido à desinformação e propagada. As audiências destes meios, acima do normal nos primeiros dias da guerra na Ucrânia, caiu de forma brutal com as restrições das plataformas online.Segundo uma análise do The Washington Post, canais russos, incluindo RT e Sputnik, começaram a divulgar histórias falsas a um ritmo elevado, o que resultou numa subida das visualizações a partir de 22 de fevereiro, dois dias antes do início da invasão russa.Enquanto o Youtube excluiu dezenas de canais que eram transmitidos para todo o Mundo, o Facebook impôs restrições semelhantes, mas apenas na Europa. O Google e o TikTok também baniram alguns meios de comunicação estatais da Rússia.Com as punições das plataformas, aliada às sanções e os protestos contra a guerra na Ucrânia, "tornou-se difícil para os canais do governo russo popularizar a sua mensagem fora do país".