Cancelam casamento e oferecem dinheiro da boda para alimentar os mais necessitados

Emily Bugg e Billy Lewis, um casal de Chicago, nos Estados Unidos da América, que já com tudo planeado decidiram cancelar o casamento. O casal percebeu que com o aumento de casos de Covid-19 o casamento que idealizaram não poderia acontecer e acabaram por se casar numa cerimónia muito intimista, em que só estiveram presentes os noivos e um fotógrafo."No grande esquema das coisas, cancelar um grande casamento não é a pior coisa que poderia acontecer", disse Bugg, citada pela CNN. "Estamos felizes por nos casarmos e muito felizes por podermos ajudar os clientes da Thresholds a sentir a conexão de uma refeição de Ação de Graças como resultado do cancelamento do casamento", disse a noiva.Ao todo, os noivos, juntamente com a empresa, doaram mais de 200 refeições para pessoas com doenças mentais graves e com problemas com drogas.Mas o casal não ficou por aqui, Emily e Billy, doaram, ainda, o dinheiro do local do evento a uma associação sem fins lucrativos de Chicago.