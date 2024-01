Os candidatos republicanos Nikki Haley e Ron DeSantis foram protagonistas de um debate aceso com troca de acusações e insultos, o último antes do início das primárias republicanas, que vão decidir a nomeação às presidenciais dos EUA. A Ucrânia é um dos principais temas em que Haley e DeSantis divergem.A ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora nas Nações Unidas defende o apoio da Ucrânia na defesa contra a Rússia de forma a evitar um conflito global. Por sua vez, o governador da Florida, revelou ser contra a continuação do apoio norte-americano às forças ucranianas.