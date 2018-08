Cantor agride ex-mulher em frente ao filho de seis anos

Mulher foi agredida por Francisco Luciano dos Santos num elevador depois de lhe cobrar pensão de alimento em atraso.

09:53

O cantor Francisco Luciano dos Santos, vocalista da banda brasileira Brilhantes do Forró, agrediu a ex-mulher em frente ao filho, uma criança de seis anos, na passada segunda-feira. O momento das agressões aconteceu no elevador do prédio onde Francisco mora depois da ex-mulher de 24 anos, Ana Augusta Josuá, lhe cobrar a pensão de alimento do filho que tinha em atraso, em Natal, no Brasil.

Imagens captadas pelas câmaras de vigilância do elevador mostram Ana a ser violentamente agredida pelo cantor. A atual companheira de Francisco tenta travá-lo mas sem sucesso, enquanto a criança de seis anos assiste de perto à cena violenta.

Ana terá denunciado o ex-marido à polícia na manhã da passada terça-feira, pedindo que seja feita justiça e que sejam tomadas medidas de proteção contra o agressor.

De acordo com a imprensa brasileira, a vítima conta que não é a primeira vez que é agredida pelo cantor, inclusivé alega ter sido agredida enquanto estava grávida. Ana garante que a violência foi um dos maiores motivos para a separação do casal.