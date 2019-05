Cantor Gabriel Diniz morre em acidente de avião a caminho do aniversário da namorada

em Estância, no sul de Sergipe, no Brasil.

Segundo o jornal brasileiro

, o cantor natural de Campo Grande, no Brasil, encontrava-se a realizar uma viagem de avião depois de ter dado este fim de semana um concerto na Feira de Santana.

O voo que vitimou o artista tinha descolado de Salvador e acabou por cair numa zona de difícil acesso.

Segundo o Globo, a queda do avião, que não podia ser usado como táxi aéreo, vai ser investigada.



Vários documentos encontrados no local indicam que o avião acidentado se tratava de um monomotor Piper com capacidade para quatro lugares.

Numa nota, Luan Promoções, empresa à qual pertencia Gabriel Diniz, lamentou a tragédia.

