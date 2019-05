Funeral de cantor Gabriel Diniz marcado por tentativa de assalto a jornalista

Márcia Dantas acabou por gritar em plena transmissão e conseguiu recuperar o aparelho. Um outro homem que acompanhava o cortejo conseguiu retirar o ladrão do local.



em Estância, no sul de Sergipe, no Brasil.





O funeral do cantor Gabriel Diniz, conhecido pela música de sucesso "Jenifer", ficou esta terça-feira marcado por uma tentativa de assalto a uma repórter que se encontrava em direto para o programa 'Fofocalizando' naquele momento.De acordo com a imprensa brasileira, a jornalista acompanhava a cerimónia fúnebre do artista - que morreu num acidente de avião - quando um homem tentou roubar-lhe o telemóvel.O cantor Gabriel Diniz, que morreu esta segunda-feira, aos 28 anos, na sequência da queda do avião onde seguia, ia visitar a namorada. O artista preparava-se celebrar o aniversário de Karoline Calheiros, de acordo com o site G1, da Globo.O autor do hit de sucesso "Jenifer", lançado em 2018, foi uma das três vítimas mortais resultantes da queda de um aviãoA morte do artista, que seguia na aeronave juntamente com mais três pessoas, foi confirmada pelos assessores.