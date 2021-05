Cantor MC Kevin morre após cair de 11º andar de hotel no Rio de Janeiro

O artista brasileiro Kevin Nascimento Bueno, mais conhecido por MC Kevin, morreu ao início da noite deste domingo após ter caído do 11º andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Brasil.A informação foi confirmada pela secretaria de saúde do Rio de Janeiro à imprensa brasileira.O alerta foi dado pelas 18h13 (hora local, 22h13 em Portugal) para uma queda.O artista, de 23 anos, foi transportado ao hospital Miguel Couto em estado grave, informação confirmada ao jornal "Folha de São Paulo" por um representantes do cantos, Jonathan Groscove. Acabaria por não resistir aos ferimentos provocados pela queda.