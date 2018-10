Cantor português e atriz brasileira detidos no Rio de Janeiro

Artistas vão ser presentes a tribunal, no Brasil.

12:18

O ex-concorrente do 'The Voice', programa de talentos da RTP1, Tiago Nacarato, e a atriz brasileira Maytê Piragibe, foram detidos no Rio de Janeiro.Os artistas tinham na sua posse dois cigarros de canábis e oito gramas de planta. Foram transportados para a esquadra e irão ser ouvidos em tribunal.