Cantora sente-se "violada" depois de homem 'esfregar' órgão sexual dentro de comboio

Artista inglesa partilhou o insólito com os cibernautas, que a apoiaram veemente.

11:28

A cantora Natasha Hamilton, de 36 anos, fez esta quarta-feira uma publicação na sua página oficial de Twitter, onde afirmava sentir-se "violada" depois de um homem ter encostado o órgão sexual à artista, dentro do comboio que viajava de Londres para Elmstead.

"Um homem acabou de esfregar o pénis no meu corpo no momento em que estávamos no comboio. Pensava que era uma mochila até ao momento em que comecei a sentir a respiração no meu pescoço. Estou chocada", pode ler-se no primeiro tweet partilhado pela cantora da banda Atomic Kitten, que se fazia acompanhar pela fotografia do alegado autor deste ‘ataque’.





This vile excuse of a man just had his penis pushed up against me while on the overground train from London Bridge heading to Elmstead Woods. I though it was a bag until I felt him heavy breathing down my neck. I am appalled and calling the transport police when I get off! pic.twitter.com/C9vLBcu4yE — Natasha Hamilton (@NatashaOfficial) 10 de outubro de 2018

Mais tarde, a também atriz voltou à rede social. "Honestamente estou-me a sentir violada. Mas mais do que tudo, tenho raiva. Tirei uma fotografia dele antes de sair do comboio para que este tipo de situações parem de acontecer"





Honesty I am shaking a feel so violated now! But more than anything I am so angry!! I had the opportunity to take his picture before he left the train - this has to stop happening to people! — Natasha Hamilton (@NatashaOfficial) 10 de outubro de 2018

As revelações feitas pela celebridade, que conta com 162 mil seguidores no Twitter, levaram a uma onda de apoio por parte dos seus fãs, que reforçaram a ideia que o homem deveria ser severamente punido.