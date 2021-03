Cão abandonado e ferido entra sozinho em clínica veterinária para pedir ajuda. Veja as imagens

Um cão abandonado e ferido parece ter adivinhado qual o local ideal para ser socorrido e, pelas próprias patas, entrou numa clínica veterinária e, levantando a pata ferida e a sangrar, pediu ajuda aos médicos. O caso, que aconteceu em Juazeiro do Norte, no estado brasileiro do Ceará, tornou-se viral após as imagens do momento serem divulgadas e se tornarem virais nas redes sociais.

O animal entra a coxear no espaço e cumpre as regras, ficando à espera na sala para ser atendido. Depressa foi recebido pelos veterinários que, após vários exames, detetaram que o animal sofria de cancro.

As imagens divulgadas pela clínica geraram uma onda de solidariedade, sendo que já foram doados mais de 600 euros para ajudar a pagar os tratamentos de quimioterapia a que o animal está a ser sujeito. Esta quarta-feira, segundo relatou ao G1 a veterinária Dayse Silva, que está a tratar o cão, já foi feito o primeiro tratamento, com grande sucesso.

"Ele está muito bem. Animado, esperto e bem diferente de quando chegou aqui. Já não tem nenhum sangramento e não dá sinais de que esteja sentindo dores. Reagiu bem à primeira sessão de quimioterapia e vamos avaliar a cada novo procedimento para saber quantas vai precisar fazer", explicou a médica.

Ainda, os responsáveis da clínica veterinária explicam que já receberam dezenas de pedidos de pessoas que se ofereceram para adotar o animal. "Precisamos que os pretendentes venham pessoalmente à clínica para podermos fazer a entrevista e avaliarmos todas as condições", avisa Deyse Silva, que entretanto já divulgou imagens do cão a recuperar.