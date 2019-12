Cão descobre fóssil com 65 milhões de anos durante passeio com o dono

Jon Gopsill passeava com os seus dois cães na praia, em Somerset, Inglaterra, quando um dos animais farejou um fóssil que acredita-se ter sido revelado pelas tempestades que têm ocorrido nos últimos tempos.O homem de 54 anos contactou o Museu de História Natural e o Somerset Heritage após encontrar o fóssil que tinha quase 1,70 metros e mostrava-se perfeitamente conservado.Jon Gopsill revela ir regularmente passear com os seus cães à praia e que, quando está maré baixa, os animais costumam ir para as rochas brincar. Foi num desses momentos que o fóssil foi farejado por um destes.Dr. Mike Day, um médico do departamento de Ciências da Terra do Museu de História Natural, confirmou o palpite de Jon acerca da espécie encontrada ser um Ictiossauro. Porém, ainda não foi possível específicar que tipo de animal, dentro da espécie, é.O Ictiossauro desapareceu durante o periodo Cretáceo, aproximadamente há cerca de 145 a 66 milhões de anos atrás, e é comparado com os golfinhos devido à sua estrutura óssea e aparência.Estima-se que este fóssil, encontrado po Jon Gopsill, tem cerca de 65 milhões de anos.