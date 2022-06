Cão foge de hotel para animais e volta a casa após percorrer três quilómetros

Um cão, que foi deixado num hotel para animais em Kansas, nos Estados Unidos, escapou do estabelecimento para regressar à casa dos donos, percorrendo cerca de 3 quil´metros. Jeremy Hensen e Sarah Hensen estavam de férias em Los Angeles, mas Dexter foi "muito esperto"."Esta inteligência pode levá-lo a ter problemas em algum momento", admitiu Jeremy, num vídeo que se tornou viral, divulgado pelo Metro News.O casal descobriu que o animal tinha regressado à habitação quando receberam um alerta da câmara de segurança da casa que mostrava Dexter à frente da porta da entrada.Ambos tentaram acalmá-lo e falaram com o cão através do sistema de voz. "Obviamente, ele não compreendeu o facto de que estávamos fora. Leva muito a sério o seu trabalho de nos proteger", afirmou Jeremy.Após o susto, os donos ligaram para funcionários do hotel, que levaram Dexter de volta.