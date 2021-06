Para os cuidadores de animais de estimação, as férias podem ser um momento de muitas dúvidas. "A primeira é decidir levar o companheiro de quatro patas ou deixá-lo ao cuidado de pessoas experientes e de confiança. Seja qual for a escolha, é preciso planear a mudança com antecedência", avisa a médica veterinária Joana Prata.

Para a autora do blogue ‘O Meu Animal’, se tem um cão ou gato tí...