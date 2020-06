O caão mais velho do mundo da raça Golden Retriever completa 20 anos e a data não podia ser assinalada em branco. Augie, cujo o nome oficial é August, nasceu a 24 de abril de 2000 e mudou de famíia duas vezes, antes de conhecer Jennifer e Steve, no Tennessee.A notícia foi avançada esta quarta-feira pelo jornal britânico Mirror, dá conta que Augie festejou junto dos seus irmãos Belle, Bruce e Sherman, acompanhado com um bolo feito de cenoura, próprio para os canídeos.Apesar da idade avançada, o casal terá adotado o animal quando este já tinha 14 anos uma vez que os animais desta raça inglesa têm uma esperança média de vida que varia entre os 10 e os 12 anos.